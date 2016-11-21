哈萨克斯坦努力打造值得信赖的航天大国形象

哈通社阿斯塔纳 -- 主题为"哈萨克斯坦在航天领域--2016"国际会议在首都阿斯塔纳举行。

期间，出席会议并发表讲话的哈萨克斯坦国防和航空航天工业部部长贝布特•阿塔穆库罗夫，21日在接受哈通社记者采访时表示，哈萨克斯坦正在不断加强同国际领先的航天强国之间的联系。



"哈萨克斯坦与航天领域具有领先地位的国家之间，如今已经建立了良好的合作关系。这些国家包括俄罗斯、法国、德国、中国、印度、英国、意大利、日本、韩国、以色列、泰国、沙特、阿联酋、瑞典、荷兰及独联体国家。哈萨克斯坦正在同俄罗斯共同生产卫星和通讯系统，并与欧洲Airbus Defence and Space公司共同开发中、高空遥感技术设备。" 阿塔穆库罗夫说。



此外，阿塔穆库罗夫表示，我国正在建设大型综合性航天器材研发和组装中心，同时也开展了许多航天领域的科研攻关项目。







"苏联留给哈萨克斯坦的遗产之一，便是著名的拜科努尔航天发射中心。这个中心是数以万计的工程师、学者和军人血汗的结晶。根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，为了和平利用太空，保障后人拥有发展太空技术的权力，保护、传承并促进航天发射中心的不断发展，是我们肩负着的重要责任。我们与我们的战略合作伙伴俄罗斯一起，着手建设了全新的航天发射中心设施，并不断为其继续发展而进行努力。"他说。



阿塔穆库罗夫表示，当前，亚洲国家正在积极开展各类航天项目。位于欧亚大陆中心的哈萨克斯坦，通过与众多航天机构之间的合作，拥有了成为众多机构合作沟通平台的优势。



"国防和航空航天工业部将努力为哈萨克斯坦打造值得信赖的航天大国形象。"他说。



据悉，在阿斯塔纳召开的"哈萨克斯坦在航天领域--2016"国际会议吸引了全国20多个国家近50多家著名航天机构及企业参会。



【编译：木合塔尔·木拉提】