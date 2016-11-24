特朗普发表感恩节讲话 “大选分裂症不会一夜弥合”

哈通社阿斯塔纳 -- 据BBC消息，美国当选总统特朗普周四（11月24日）在感恩节之际发表讲话，呼吁美国国民重新团结起来。

特朗普把这场总统大选描述为"漫长而碎片化"，并表示美国人民的情绪遭到了刺痛。



他说，是时候"开始弥合这些分歧"。但他也承认大选造成的分裂不会在一夜之间弥合。



早些时候他宣布了两项重要的人士任命，提名两位曾在竞选过程中激烈批评他的女性加入内阁。



特朗普在感恩节讲话中承认，经过一场撕裂的大选之后，美国痛苦犹存。"不幸的是，它不会很快消失。但我们有机会一起创造历史，为美国带来真正的改变，为各个城市带来真正的安全，为每个社区带来真正繁荣。"





特朗普宣布将提名南卡罗莱纳州长尼基·黑利（左）担任美国驻联合国大使，贝齐·德沃斯（右）担任教育部长



特朗普周三宣布将提名南卡罗莱纳州长尼基·黑利（Nikki Haley）担任美国驻联合国大使，德沃斯（Betsy DeVos）担任教育部长。

黑利曾公开表示自己不是特朗普的粉丝。而德沃斯则把特朗普称为一名"闯入者"。

上述两人的任命还有待共和党控制的国会通过。

特朗普表示，黑利女士是一名"熟练的谈判家。我们需要在未来进行很多谈判。"

"她将在世界舞台上代表我们，并成为一位伟大的领袖，"特朗普说。

黑利对此表示感动，但表示在议会通过任命之前自己会坚守南卡罗莱纳州长一职。

在共和党的初选过程中，黑利曾先后支持弗罗里达州参议员卢比奥以及德州参议员克鲁兹。