第一副总理阿斯哈尔•马明会见中国企业界人士

哈通社北京 -- 正在对中国进行访问的 政府第一副总理阿斯哈尔•马明，11月27日，在北京同3家中国企业代表举行会谈。

3家企业分别是：上海凯赛生物产业有限公司、陕西泾盛裕茯茶集团有限公司及金界控股有限公司。



会谈中，阿斯哈尔•马明同中方代表就两国企业未来的合作前景和合作项目进行了讨论。







据悉，同上海凯赛生物产业有限公司的会谈，系2016年9月政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫在上海同中方举行的相关会谈的延续。当时，上海凯赛生物产业有限公司董事长刘修才表现出了投资哈萨克斯坦的浓厚兴趣，并向萨金塔耶夫总理提出了在哈萨克斯坦境内建立以小麦和玉米为原材料生产纺织品的工厂的提议。







"今日与哈方政府第一副总理阿斯卡尔•马敏举行的会谈非常顺利。在本次会谈中，我们首先就将哈萨克斯坦非食用小麦运至新疆乌苏市工厂相关问题进行了讨论。其次，我们就在哈萨克斯坦境内建立哈中联合纺织厂问题深入交换了意见。"刘修才说。







会谈中，陕西泾盛裕茯茶集团有限公司和金界控股有限公司对霍尔果斯东门专属经济区进行投资表示了极大的兴趣。



据悉，陕西泾盛裕茯茶集团有限公司位于中国茯茶发源地--泾河新城开发区，是一家积累了丰富的投资和行业经验的公司。



金界控股有限公司则是一家集酒店、休闲娱乐运营为一体的经营者，于2006年在香港联合交易所有限公司上市。其股份自上市以来，招股价为1.43 港元，集资净额6.31亿港元，发行国际及本地配售2.5亿股，佔发售股份总数的50%。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】



