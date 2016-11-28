国务秘书阿布德哈勒科娃接受外国新任驻哈大使国书

哈通社阿斯塔纳 -- 国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃28日在总统府接受了多位外国新任驻哈萨克斯坦大使递交的国书。

新西兰驻哈大使伊恩•亚历山大•希尔、巴拉圭共和国驻哈大使拉蒙•安特罗•迪亚斯•佩雷拉、几内亚驻哈大使班加利•迪亚哈比、布基纳法索驻哈大使安托万•索姆达、苏丹共和国驻哈大使纳迪尔•优斯夫•阿勒塔耶夫•巴比科尔、卢旺达共和国共和国驻哈大使威廉姆斯•库鲁尼扎、摩尔多瓦共和国驻哈大使杜米特鲁•布拉给什、冰岛驻哈大使贝里林德•阿斯给尔斯多特里、卢森堡大公国驻哈大使詹克洛德•克尼别列尔、黑山驻哈大使馆伊戈尔•伊沃维奇向国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃提交了国书。



阿布德哈勒科娃强调，在哈萨克斯坦独立25周年来临之际，举办这一国书递交仪式具有重要意义。



阿布德哈勒科娃向各国新驻哈大使开始自己的外交使命表示祝贺，并表示相信诸位大使将为推动哈萨克斯坦与各自国家之间的关系不断发展做出卓越的贡献。



最后，阿布德哈勒科娃呼吁新任大使们积极参与阿斯塔纳世博会相关活动。



【编译：小穆 审校：木合塔尔•木拉提】