哈中两国将进一步推进核能领域合作

哈通社阿斯塔纳 -- 据哈萨克斯坦国家原子能工业公司消息，由政府第一副总理阿斯哈尔•马明和哈萨克斯坦国家原子能工业公司总裁阿斯哈尔•朱马戈力耶夫率领的代表团日前访问中国。

朱马戈力耶夫同中国广东核电集团有限公司总经理张善明和中国核工业集团公司总经理钱智民举行了会谈。



会谈中，朱马戈力耶夫与中方企业代表就促进核能发展相关事宜进行讨论。



双方指出，哈中两国企业间合作持续快速发展。截至目前，两国顺利实施了铀生产、建设燃料组件制造厂等一系列合作项目。



双方还就通过中国和哈萨克斯坦领土过境运输铀产品方面开展战略合作相关事宜交换了意见。



根据会谈结果，朱马戈力耶夫邀请中国企业代表参展即将于2017年举行的阿斯塔纳世博会，并在世博会展现中国企业为促进和平利用核能领域发展所取得的成就。



哈萨克斯坦国家原子能工业公司成立于1997年，是世界领先的铀生产商之一。主要出口铀及其化合物、稀有金属、核电站核燃料、专用设备、两用技术及材料。目前，该公司的工作人员数量已经超过2.7万人。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】