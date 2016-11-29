伊德里索夫：相邻国家已准备好建立中亚联合组织

哈通社阿斯塔纳 -- 外交部长叶尔兰•伊德里索夫29日在接受记者采访时表示，中亚多国对于成立一体化组织的建议并无反对意见。

伊德里索夫认为，中亚国家应在乌兹别克斯坦总统选举结束后，就成立中亚联合组织问题进行讨论。



"现在提这些还有些早，我们应在乌兹别克斯坦总统选举结束后再讨论这一问题。"他说。



当记者问道："您认为，中亚其他国家对这提议有何观点？"时，伊德里索夫回答道："我认为，没有人会反对，所有准备工作已然就绪，但现在并不是讨论这一提议的时候，我们还需要一点时间。"



据悉，议员玛吾利安•阿希姆巴耶夫在28日举行的《哈萨克斯坦独立25周年：业绩、成就与未来战略》国际研讨会中提出建立中亚联合组织的建议。



阿希姆巴耶夫说："我认为，我们应该在未来的时间实施一个新的中亚联合项目。大家都很清楚，中亚国家一直都希望建立一个联合组织。中亚国家曾有过建立中亚联盟的努力，并计划成立新的银行，还提出了建立一个集水源、能源、食品和交通等领域为一体的联盟的建议，但这一切都未能实现。我认为，如今是时候重新讨论这些问题了。当然，我们必须注意不能重蹈覆辙。建立一个中亚一体化组织是十分有必要的。"



据阿希姆巴耶夫称，这一提议已经得到了乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦的认可。

【记者：阿尔曼·阿斯卡洛夫 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】