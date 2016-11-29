哈乌两国就该国大选哈方观察团人数问题达成一致

哈通社塔什干 - 哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦特命全权大使叶热克•奥特姆巴耶夫28日在塔什干同乌兹别克斯坦中央选举委员会主席米尔佐-乌鲁克别克•阿卜杜萨洛莫夫会晤。

双方就该国总统大选的实施过程等事宜进行了讨论。



会谈中，阿卜杜萨洛莫夫就乌兹别克斯坦总统大选的准备情况，以及大选期间相关事宜的安排计划等，向奥特姆巴耶夫大使做了介绍。



此外，阿卜杜萨洛莫夫还表示，为了筹备此次大选，乌兹别克方面对选举法进行了相应的补充修改。



阿卜杜萨洛莫夫强调称，为保证选举的公开公正，乌兹别克斯坦政府向众多国际组织，以及包括哈萨克斯坦在内的多个国家发出了派出观察团对此次大选进行监督的邀请。



据悉，来自民主制度与人权办公室、欧安组织、上海合作组织、伊斯兰会议组织、独联体和选举委员会协会的观察团将对此次选举进行监督。



乌方据此希望哈萨克斯坦政府尽快派出更多数量的观察员前往乌兹别克斯坦，双方就这一问题达成了一致。



阿卜杜萨洛莫夫表示，在哈萨克斯坦议会和总统选举期间，独联体和上合组织观察团曾多次参与选举的监督工作。



双方在会谈期间，还就两国选举组织部门之间的合作问题深入交换了意见。



【编译：木合塔尔·木拉提】