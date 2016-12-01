民族和睦大会发表贺函 祝贺哈萨克斯坦首任总统日

哈通社阿斯塔纳 -- 12月1日，民族和睦大会发表贺函，祝贺哈萨克斯坦人民迎来首任总统日。全文如下：

今天是哈萨克斯坦首任总统日，是哈萨克斯坦全民的节日。



在1991年12月1日举行的首次总统选举中，我们作出了历史性的抉择，从众多人民中挑选出了我们的首任总统--努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫。



独立至今，哈萨克斯坦在纳扎尔巴耶夫总统的英明领导下取得了许多巨大成就。



纳扎尔巴耶夫总统为实现哈萨克斯坦跻身全球最发达30国家之列，制定了五大改革目标，并通过实施改革计划，大力推进国家的现代化发展。



纳扎尔巴耶夫总统一直以来以辛勤的努力工作和强烈的爱国之心，为追求进步和幸福的人民树立了卓越的榜样，为维护社会和平和巩固人民团结作出了杰出的贡献。因此，在这隆重的节日向国家元首表达全国人民的厚爱和支持是我们共同的义务。



在即将迎接哈萨克斯坦独立25周年的时刻，我们秉持着对后人的责任感，对和平与和谐、团结和稳定的信念，对社会和国家至高利益的尊重，正式通过了"永恒的国家"爱国者宣言。



我们坚信每一位哈萨克斯坦公民都会坚决支持和拥护为建立独立富强的哈萨克斯坦作出重大贡献的总统。



祝愿全国人民家庭幸福美满，祝愿祖国大家庭团结、幸福，祝愿我们的明天更加美好。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔·木拉提】