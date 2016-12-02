阿贝尔•桑切斯：戈洛夫金将在哈萨克斯坦举行比赛

哈通社阿斯塔纳 -- 戈洛夫金主教练阿贝尔•桑切斯日前接受Boxingscene网站采访时透露，戈洛夫金将于明年6月份在哈萨克斯坦举行比赛。

桑切斯说："戈洛夫金将于明年3月份回到赛场。6月份，他将参加在哈萨克斯坦举行的比赛。我们还计划9月和12月份举行两场比赛。当然，我们希望与强劲的对手进行对决。即使他们回避一战，GGG还是按照计划进行比赛。"

此前有报道称，戈洛夫金将于2017年3月18日在麦德逊花园广场（Madison Square Garden）举行职业生涯第37场比赛，其对手或将是丹尼尔·雅各布斯。

戈洛夫金团队曾计划今年12月10日与雅各布斯举行比赛，但雅各布斯团队认为没有足够的时间进行训练，最终未能达成共识。

戈洛夫金经纪人汤姆•洛弗勒日前表示，WBA已经表示7天内完成谈判事宜，因此双方团队目前正在就尽快达成协议进行谈判当中。

据悉，文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒此前分别接见根纳季·戈洛夫金、哈纳特·斯拉木和詹阔什•图拉洛夫等我国著名职业拳击手，为我国体育事业的重大贡献表示感谢，还就世博会期间在阿斯塔纳举行他们参与的盛大职业拳击之夜相关问题进行了讨论。



【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】