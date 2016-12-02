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    16:41, 02 12月 2016 | GMT +6

    我国军人参加上合组织山地步兵联合训练

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    哈通社阿斯塔纳 -- 据国防部消息，为期7天的上合组织山地步兵联合训练于11月28日在新疆库尔勒开训。

    来自哈萨克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和中国官兵参加了联合训练，我国共有28名军人参加训练。

    联训中，官兵们了解了训练基地基础设施，并进行了负重5公里越野、武器使用技能和打靶等战斗体能、战斗技能、综合演练三大类15项内容训练。

    据中方指挥员、新疆军区副司令员冶建军少将介绍，此次联训根据上海合作组织成员国国防部2016至2017年度合作计划开展，以各国山地步兵战术技能训练为基本样式连贯组织实施，旨在提升实战化训练水平，加强各成员国之间的军事交流，共同应对安全威胁。

    联训中将开展互学训练技能、互教训练方法等互动交流活动，以进一步提升各成员国参训分队的训练水平，加强拓展各成员国之间军事交流合作的渠道，提高各成员国军队之间的指挥协同和实战能力，并进一步加深彼此互相了解、巩固传统友谊、促进合作共赢、凝聚上合共识、维护区域和平。

    近年来，上合组织成员国始终秉承"互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展"的"上海精神"，积极开展多层次、全方位的防务安全合作。自2002年起，上合组织已成功举行了12次多边、双边联演联训，既加深了各成员国的友好关系，也加强了军事合作交流，为共同维护地区安全稳定做出积极贡献。

    【编辑：小穆  审校：木合塔尔·木拉提】


     

    标签:
    哈萨克斯坦 国防部 中国 上海合作组织 军事 吉尔吉斯斯坦 俄罗斯 黄金储备
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