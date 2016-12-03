路透调查：特朗普带动的美元升势料将持续至来年

哈通社阿斯塔纳 -- 根据路透调查，美元涨势可望持续至来年，因预期总统当选人特朗普提出的推升通货膨胀的经济政策将迫使美国联邦储备委员会(美联储/FED)更快升息。

大多数的外汇策略师表示，美元兑主要货币上涨的预测风险偏向上档。未来一年欧元兑美元触及或跌破平价水准的机率接近三分之一。

"(美元)持续占上风，因押注特朗普胜选后经济增长将改善及看好美国通胀前景，"CA-CIB 10国集团(G10)外汇策略师Valentin Marinov表示。"投资者持续调整其长期升息预期，认为货币紧缩周期将更为积极。"

在美国11月8日大选前几个月，大多数接受路透调查的外汇策略师表示，在特朗普胜选后美元将会贬值2-3%；结果，美元反而大涨近4%，上周来到近14年高位。

根据本周针对65位策略师所进行的最新调查，美元指数明年底前料将进一步上涨2%。该指数在过去大约五年中已上扬近40%。

52位回答额外问题的分析师中有38位表示，其预测面临的风险偏向上行，呼应交易商的多仓布局。

其余14位则指出美国贸易保护主义令人担忧，且强势美元将对出口和整体经济带来不可避免的拖累。



Marinov并称，"后续升势将取决于美国数据，以及美联储是否能容忍美国金融形势持续紧缩。"

最新调查预测，欧元兑美元一个月后将交投于1.06美元左右，六个月后将小跌至1.04。一年后将回升至1.05美元，较上个月调查来得疲弱。

调查并显示，欧元兑美元未来一年触及或低于平价的可能性预估中值为三分之一。最悲观的预估认为可能性达90%。

上次调查欧元兑美元平价预估可能性为三分之一时是在2015年4月。当时欧洲央行才刚开始资产购买计划，打击欧元跌至12年低位。

美元兑日圆短期内料将进一步走升，自美国大选结果出炉以来，日圆已几近回吐所有今年升幅。目前预测日圆兑美元一年后约报114日圆，与周四水准不相上下。



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