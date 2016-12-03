欧亚经济联盟与东盟拉近距离

最近，欧亚经济联盟频繁现身，每次出现几乎都与一个词相关--建立自贸区。目前，欧亚经济委员会已经与新加坡签署了关于启动欧亚经济联盟和新加坡建立自由贸易区可行性研究的联合申明，这被看做是欧亚经济联盟进入东盟市场的重要一步。

合作为共赢

对于双方开启自贸区可行性研究，新加坡大华银行高级经济分析师全德健十分看好。他在接受国际商报记者采访时表示，这既有利于欧亚经济联盟成员和新加坡的合作，更可以借新加坡在东盟金融中心、贸易转口中心的地位打开东盟市场。

"囿于国土面积，新加坡本地市场并不大，因此，在自贸区谈判中，新加坡更关键的角色定位是作为欧亚经济联盟通往东盟市场的中转站和枢纽。"全德健指出，从这一定位出发，双方可以深度开展包括货物贸易、服务贸易、资本流通、投资、人员等在内的多项合作。

"新加坡的负面清单很短，关税壁垒极低，限制少、开放度高是新加坡最大的优势。同时，新加坡市场成熟，在金融服务、贸易投资等方面经验丰富，与新加坡谈自贸协定是很容易的事。"全德健说。

"欧亚经济联盟的成员国的制造业、自然资源等很丰富，迫切需要开拓国外市场。他们近来非常关注东盟市场，与越南的自贸协定已经于今年10月生效，这份自贸协定经历了近两年的谈判磋商。现在，欧亚经济联盟着手与新加坡开展自贸协定，估计也会在两年内完成。"全德健说。

中国人民大学重阳金融研究院研究员刘英在接受国际商报记者采访时指出，新加坡是全球最大的转口贸易枢纽之一，同时也是进出口大国，2015年其进口总额和出口总额分别达4078亿美元和4763亿美元，分别居全球第15和第14位。与新开展自贸区谈判有利于欧亚经济联盟与东南亚市场甚至全球市场的对接，并且，联盟成员国企业能够通过进入新加坡市场获得在整个亚太地区开展经营的优势。

从欧亚经济联盟和东盟的体量来看，两者的合作潜力可见一斑。全德健指出，欧亚经济联盟的5个国家的国内生产总值(GDP)在16000亿美元~20000亿美元。东盟10国虽然有经济发达地区也有落后地区，但GDP能够达到24000亿美元，拥有6亿人口，劳动力也较为低廉，并且东盟贸易量非常大，超过20000亿美元。

再来看新加坡与欧亚经济联盟中最大的经济体俄罗斯，全德健援引数字指出，两者的贸易量2015年为76亿美元，2011年为46.8亿美元，虽然年增长率能够达到13%，但对比新加坡本身总贸易量就达到6400多亿美元，这个数字就显得不够看了。不过，两者未来的合作潜力巨大。

当然，建立自贸区对新加坡也是有利的。全德健指出，如制造就业机会、增强人员和资本的流动性，因国际贸易下降而受到影响的港口运输和航空运输业、金融服务业都能够有所提振。

刘英认为，新加坡非常重视中国提出的"一带一路"倡议，现在欧亚经济联盟已经与"一带一路"开展对接合作，新加坡与欧亚经济联盟启动自贸区谈判实际上也是增强与"一带一路"沿线国家的深度合作，这将拉动新加坡的贸易额和经济增长。

仍需面对挑战

欧亚经济联盟由俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦5国组成，是拥有1.8亿人口、GDP合计1.6万亿美元的关税同盟。2014年5月29日，俄、白、哈三国总统签署《欧亚经济联盟条约》，宣布欧亚经济联盟于2015年1月1日正式启动。

刘英指出，欧亚经济联盟与新加坡启动自贸协定可行性研究可使双方获益不少，并且，"这对2015年成立的欧亚经济联盟要实现到2025年经济一体化的目标更近一步"，但挑战也不小。

"尽管目前已经有40个国家表达与欧亚经济联盟商谈自贸区的意愿，但新加坡仍是比较特殊的一个：零关税贸易国家。与新加坡建立自贸区就意味着欧亚经济联盟需要单方面降低关税。"刘英说。

全德健指出，欧亚经济联盟作为2015年新成立的联盟，也急于扩大"朋友圈"，与更多国家加强合作联通。2015年，欧亚经济联盟就计划与印度、以色列和埃及开展自贸区可行性研究。最新信息是，欧亚经济联盟计划在12月举行的欧亚经济联盟峰会期间与伊朗探讨签署自贸协定。

另有消息称，11月初，韩国总统朴槿惠访问哈萨克斯坦时，双方也决定争取尽早启动韩国与欧亚经济联盟的自贸协定谈判。

全德健对自贸区谈判的未来十分看好：综观亚洲和欧洲，货物、人才、资源的互联互通已经成为大趋势，"新加坡与欧亚经济联盟签署自贸协定也可作为其他国家或者经济组织与新加坡这样高度开放的国家洽谈自贸协定的范本"。

作者：刘旭颖

来源：国际商报-中国商务新闻网