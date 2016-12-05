花滑王子丹尼斯为支持者献声

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦花滑王子丹尼斯•谭日前在其个人INS上上传了一段由其创作和演唱的歌曲视频。

他表示这首歌曲是他专门献给所有支持者的礼物。



索契冬奥会季军此前曾表示有兴趣尝试歌曲创作，并得到了支持者和友人的大力支持。



此次其演唱的歌曲，便是由丹尼斯自己创作的。



显然，这位花样滑冰运动员不仅在运动方面颇有建树，在艺术创作上也有天赋。



丹尼斯•谭在INS的留言中称，这是他首次演奏吉他。



他还表示，这首歌曲的名字叫做《Rumors behind your back》。



除花样滑冰外，丹尼斯•谭还喜欢从事摄影创作，并经常在INS上分享自己的摄影作品。



他的很多运动员友人，也经常作为模特出现在其摄影作品当中。



【编译：木合塔尔·木拉提】