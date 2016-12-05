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    10:59, 05 12月 2016 | GMT +6

    花滑王子丹尼斯为支持者献声

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    哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦花滑王子丹尼斯•谭日前在其个人INS上上传了一段由其创作和演唱的歌曲视频。

    他表示这首歌曲是他专门献给所有支持者的礼物。

    索契冬奥会季军此前曾表示有兴趣尝试歌曲创作，并得到了支持者和友人的大力支持。

    此次其演唱的歌曲，便是由丹尼斯自己创作的。

    显然，这位花样滑冰运动员不仅在运动方面颇有建树，在艺术创作上也有天赋。

    丹尼斯•谭在INS的留言中称，这是他首次演奏吉他。

    他还表示，这首歌曲的名字叫做《Rumors behind your back》。

    除花样滑冰外，丹尼斯•谭还喜欢从事摄影创作，并经常在INS上分享自己的摄影作品。

    他的很多运动员友人，也经常作为模特出现在其摄影作品当中。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    Пару недель назад конфисковал у @twizzle.ru гитару. Теперь провожу вечера, реализуя забытые идеи. Записал демо "Rumors behind your back". Это, кстати, мой первый опыт записи гитары, раньше приходилось мучить друзей. :) 🎤🎼🎸

    tenis_den（@Denis Ten）发的视频 · 2016-12-3，14:11 PST

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 黄金储备
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