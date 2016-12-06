维吾尔文化日活动在西哈州举行

哈通社乌拉尔 - 为庆祝哈萨克斯坦独立25周年，维吾尔民族文化日活动在"民族日"项目框架下，于12月5日在乌拉尔市友谊宫举行。

维吾尔文化协会表示，通过承办这一庆祝活动，旨在展示哈萨克斯坦独立以来所取得的成就，展现由纳扎尔巴耶夫总统提议成立的哈萨克斯坦民族和睦大会的根本宗旨--实现国家的团结和稳定。



哈萨克斯坦维吾尔文化协会会长、民族和睦大会会员阿斯亚姆•玉山诺娃及西哈州政府官员代表出席活动，向与会的来宾致以独立25周年纪念日的诚挚祝贺。







"在西哈萨克斯坦州，有超过90多个民族和睦共存，其中就包括维吾尔人。虽然我们人口不多，但我们保留了自己的语言，并自由的发展着自己的文化。友谊宫等文化设施，为我们保留和传承自己的文化习俗创造了重要的物质条件。这一切，都归功于纳扎尔巴耶夫总统为促进民族和睦而做出的努力。"阿斯亚姆•玉山诺娃说。



活动通过丰富多彩的文艺表演、手工艺品和艺术品展示等方式，系统展现了古老突厥族群之一的维吾尔人特有的民族文化和民俗风貌。



与会的来宾还品尝了维吾尔特色食品。







值得一提的是，此次"民族日"项目系由哈萨克斯坦民族和睦大会西哈州分会，在西哈州政府支持下主办，今年为第二次举行。



维吾尔文化协会成立于2002年，由已故知名社会活动人士努拉赫梅特•马西莫夫组织成立。











【编译：木合塔尔·木拉提】