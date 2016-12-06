哈韩两国商品物流量或将进一步增加

哈通社阿斯塔纳 -- 韩国日前在首尔召开国际研讨会，就进一步推进中亚国家的工业和经济发展进行讨论。

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及乌兹别克斯坦代表出席了研讨会。



研讨会期间，韩国工业贸易和能源部部长Kim Hak-do表示，韩国日前同欧亚经济联盟签署的自由贸易协议，或将对哈韩两国之间的商品物流量进一步增加起到重大作用。



中亚五国代表希望通过本次研讨会就克服经济危机、实施国企私有化以及促进企业发展等相关问题借鉴韩国多年积累的丰富经验。



据专家人士分析，因世界经济增长率处于较低水平，导致韩国与中亚地区之间的商品物流量也逐渐减少。韩国同欧亚经济联盟签署的自由贸易协议，或将为推动韩国与中亚地区之间的商品物流发展起到重大作用，尤其将为韩国与哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦之间的商品物流提供有利的发展机会。



Kim Hak-do表示，韩国与欧亚经济联盟签署的自由贸易协议，将为韩国在中亚地区建立投资机构提供了良好的机会，并为减少关税负担及监管海关壁垒起到了重大作用。韩国可以通过该协议从哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦吸引更多的高技能劳工。此外，还可以通过协议对能源进行加工、转换，并将加工后的能源产品出口至第三国。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】