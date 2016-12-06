我国石油专家赴华交流取得圆满成功

哈通社阿斯塔纳 -- 据中石化消息，今年11月24日至26日，10名哈萨克斯坦石油专家赴华开展交流考察，并同中石化国际勘探公司下属企业代表举行会谈。

消息称，在为期三天的考察中，我国专家分别前往中石化地球物理测井公司、采油四厂、勘探开发研究院、井下特种作业公司等6家单位进行观摩，通过会议座谈、现场考察、专题研讨等方式，从两国油田在勘探开发方面的技术与问题、采油新工艺研究、采油作业的信息化和数字化运用、油田现场管理经验等多方面进行交流研讨。



我国专家们对中方在油田开采和开发方面的新工艺做出了高度评价，并同中方专家就我国在石油勘探开发方面的新技术和经验进行了交流。







我国专家们还针对各家单位展示的专业技术和经验汇报提出不同问题和建议。



代表安德烈表示，中国在采油勘探开发等方面的先进技术和经验对哈萨克斯坦的石油发展具有很好的借鉴意义，两国石油生产企业之间应加强合作和交流，促进两国的石油勘探开发共同发展。



此次交流活动取得了圆满成功，双方均认为，两国石油专家之间的交流学习将进一步推动中哈两国在勘探开发领域的深入交流。



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