伊斯坦布尔召开圆桌会议 讨论哈萨克斯坦独立至今所取成就

哈通社阿斯塔纳 -- 欧亚突厥语系国家联合会6日在土耳其伊斯坦布尔举行了旨在庆祝哈萨克斯坦独立25周年的圆桌会议。

土耳其非政府组织代表出席了圆桌会议，其中包括高等教育机构教授、文化中心负责人以及哈萨克侨民代表等。



出席会议的各代表就哈萨克斯坦在独立25年内所取得的巨大成就进行深入交流并指出，哈萨克斯坦独立至今实施了许多经济改革计划和外交政策。初获独立期间，哈萨克斯坦便自愿放弃核武器，关闭了国内的核武器试验场，在国际舞台上树立了积极有为、爱好和平的国家形象。哈萨克斯坦的这一伟大决定得到了其他国家的高度评价。



土耳其Gelisim大学教授库泰•卡拉扎表示，哈萨克斯坦今年正在热烈庆祝独立25周年。



"独立至今，该国取得了许多巨大成就。其中最大的成就就是人民的团结一致。哈萨克斯坦初获独立期间，就有一些先知认为该国内部会发生种族之间的冲突，但这些预言最终变成一句空话。哈萨克斯坦如今已成为团结统一、稳定发展的独立国家。在这25年内，哈萨克斯坦的国内生产总值提高了15倍，而该国的人均国民总收入提升了12至13倍。这表示随着国家的持续发展，国内居民的生活水平也再不断提高。我认为，这一切都归功于在该国实施的经济改革计划。"他说。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】