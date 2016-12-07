我国代表团出席国际原子能机构部长级核安全大会

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，国际原子能机构5日在奥地利维也纳举办了为期4天的第二次国际原子能机构部长级核安全大会。

世界各国60多名部长级官员出席了当天的会议，会议在9日结束后将发表宣言。



由我国驻奥地利大使兼常驻维也纳代表海拉特•萨热拜以及哈萨克斯坦能源部、国家核研究中心代表组成的代表团出席了本次大会。



大会期间还将举行一系列科学和技术会议，就核安全保障问题进行讨论。



我国代表在部长级核安全大会中就哈萨克斯坦在无核化领域所取得的成就、我国与国际原子能机构在保障核安全领域的合作关系进行了陈述。



此外，我国代表团还向国际原子能机构成员国介绍说，第70届联合国大会一致通过了纳扎尔巴耶夫总统提出的"二十一世纪：无核化世界"宣言。该宣言旨在消除引发战争和冲突的根本因素，建立一个和平的无核化世界。



最后，国际原子能机构就将于2017下半年在哈萨克斯坦建立原子能机构低浓铀银行的计划实施进展进行了陈述。



据悉，国际原子能机构部长级核安全大会是继核安全峰会之外的又一个高层核问题协议体。



核安全峰会始于2010年，源自美国总统奥巴马的提议，旨在讨论遏制核恐怖主义、切断核武器非法交易以及核能安全等问题，每两年举行一次，今年4月在华盛顿举行最后一次会议后，会议议程告一段落。



此次部长级核安全大会自2013年举行首次会议后，本次是时隔3年再次举行这一会议。与第一次会议时期相比，本次会议的角色和规模大为扩大和加强，这是因为在核安全峰会结束后，有关核安全的问题将以国际原子能机构为中心进行讨论。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】