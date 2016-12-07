丹尼斯•谭发布个人原创歌曲

哈通社阿斯塔纳 - 2014年索契冬奥会铜牌得主、著名的哈萨克斯坦花样滑冰运动员丹尼斯•谭6日晚在其个人INS账号上公布了一首原创歌曲的片段。

丹尼斯在INS留言板上写道："对于我在周末发的那首小创作，居然会这么受大家欢迎，并得到了如此大规模的传播，我感到非常的惊讶。在紧张的训练空隙，我抽时间对这首歌进行了重新编排。"



上周末，丹尼斯在其INS上尤其创作和演唱的歌曲视频，并表示歌曲名字叫做《Rumors behind your back》。



他还在INS上留言称，这是自己首次演奏吉他，并表示想将这首歌献给所有支持自己的人。



索契冬奥会季军此前曾表示有兴趣尝试歌曲创作，并得到了支持者和友人的大力支持。



值得一提的是，除花样滑冰外，丹尼斯•谭还喜欢从事摄影创作，并经常在INS上分享自己的摄影作品。他的很多运动员友人，也经常作为模特出现在其摄影作品当中。



【编译：木合塔尔·木拉提】