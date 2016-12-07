中欧班列新“西安-阿斯塔纳-莫斯科”线路开通

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国媒体消息，首趟中国西安至俄罗斯莫斯科的中欧班列，12月6日自西安新筑车站发车。

据悉，该新增中欧班列始发站为中国西安市，途径哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，最终抵达俄罗斯首都莫斯科，线路全程7423公里。



中欧班列（西安-阿斯塔纳-莫斯科）整列41车，装载41个集装箱，货品包括机械设备和配件、家居、灯饰、饮水机、制冰机、铝型材、服装、电子设备等。



班列计划运行时间计划为11天左右，比海运节省30多天。



据悉，作为哈萨克斯坦”光明大道“经济计划与中国”一带一路“计划相对接的重要项目，中欧班列已经成为了哈中两国国际铁路运输合作中的重要组成部分。



今年上半年，中欧班列过境哈萨克斯坦开行438列，同比增长142%。



值得一提的是，在今年9月于中国武汉举行的2016大陆桥国际运输研讨会暨"一带一路"国际多式联运峰会上，哈中两国以及其他个参会国家达成共建"一带一路"，实现互联互通的"武汉共识"，以大陆桥物流联盟公共信息平台为依托，展开国际铁路运输、国际多式联运、国际陆海联运等全方位合作。



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