短道速滑世界杯中国站 阿布扎勒•阿基哈利耶夫能否再续辉煌？

哈通社阿斯塔纳 --本周五（12月9日），国际滑联短道速滑世界杯第三站将在上海东方体育中心"海上王冠"体育馆开幕。

在这场为期3天的比赛中，来自全球50个国家的短道速滑运动员们将同场角逐。



目前，哈萨克斯坦短道速滑队已经抵达了上海，并在当地开始了适应性训练。



此番，哈萨克斯坦队成员包括努尔别尔艮•朱玛哈兹耶夫、阿依达尔•别克扎诺夫、阿布扎勒•阿基哈利耶夫、梅尔萨伊德•扎克斯巴耶夫、丹尼兹•尼基沙、叶尔克布兰•沙姆罕诺夫等。



值得一提的是，在美国盐湖城举行的国际滑联短道速滑世界杯第二站中，阿布扎勒•阿基哈利耶夫夺得了短道速滑500米项目的冠军。



在当天的决赛中，阿布扎勒•阿基哈利耶夫与两名加拿大选手和一名中国选手争夺第一名。自一开始便全力冲刺的阿布扎勒•阿基哈利耶夫，始终将首位牢牢掌握在自己手中，并最终得以夺冠。



中国选手在当天的比赛中位列第二。



在即将开幕的中国站比赛中，阿布扎勒•阿基哈利耶夫是否能够再次取得优异成绩，让我们拭目以待。



【记者：昆苏力坦·沃塔尔拜 编译：木合塔尔·木拉提】