奥运禁药风波 哈白俄三国受影响最大

哈通社阿斯塔纳 - 据Sports.kz消息，福克斯体育日前公布了因兴奋剂检测呈阳性，而被取消2008年和2012年奥运会成绩的世界各国运动员相关信息。

在这份名单当中，被国际奥林匹克委员会取消了9枚奥运奖牌的哈萨克斯坦，成为了被取消成绩第二多的国家。



俄罗斯则因19枚奥运奖牌被剥夺，高居榜首。



白俄罗斯有7枚奖牌被取消，位列第三。



福克斯体育称，在奥运会各类项目中，举重项目成为了违规"重灾区"，总计共有26枚举重项目奖牌被收回。



因兴奋剂风波而被取消成绩的项目还包括：田径项目-18枚奖牌、摔跤项目5枚奖牌。



兴奋剂检测呈现阳性的女性运动员数量达31人，男性则为18人。



在针对2008年奥运会运动员所进行的兴奋剂重新检测中，哈萨克斯坦举重运动员伊利亚•伊林（金牌）、举重运动员伊琳娜•尼克拉索娃（银牌）、自由式摔跤运动员塔伊穆拉兹•提戈耶夫（银牌）、举重运动员玛利亚•格拉伯齐卡亚（铜牌）以及古典式摔跤运动员艾塞特•玛穆别托夫（铜牌）被剥夺了各自的奥运成绩和奖牌。



而在2012年奥运会上，伊利亚•伊林、玛娅•马内扎、斯维特拉娜•珀多别多娃和祖尔菲亚•钦珊罗的奖牌也被收回。



【编译：木合塔尔·木拉提】