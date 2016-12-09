捷克总统将参观阿斯塔纳世博会

哈通社阿斯塔纳 -- 阿斯塔纳世博会运营公司执行主席阿赫梅特江•叶西莫夫8日与捷克工贸部部长扬•姆拉代克、捷克驻哈萨克斯坦大使艾丽什卡∙吉戈沃娃以及捷克国家馆专员扬•科尔索举行会谈。

会谈中，双方签署了捷克共和国参展阿斯塔纳世博会的相关协议。



叶西莫夫向捷克代表介绍了以"未来能源"为主题的世博会筹备工作情况并表示，捷克国家馆已准备好交付使用。



"我们正在积极全面实施阿斯塔纳世博会的筹备工作，现已正式进入内容填充阶段。在最后的一周内，共有5个国家和1个国际组织确认参展世博会。目前共计有112个国家和18个国家确认参展世博会。如今，部分国家已经接手了各自的国家展厅，除了国家馆之外，这些国家的代表团还接收了各自位于世博园公寓区的公寓。"他说。



叶西莫夫还指出，一些大型跨国企业对参展阿斯塔纳世博会也表示了浓厚的兴趣。三星、壳牌、雪佛龙等公司已成为世博会合作伙伴，并向世博会投入了1.26亿欧元的资金。



扬•姆拉代克表示，哈萨克斯坦于2017年举办世博会将为哈捷两国加强合作关系、分享可持续能源利用技术方面的丰富经验以及解决能源不足和全球环保问题起到不可估量的重大作用。



"阿斯塔纳世博会的主题与我们国家的主要发展方向非常相近。捷克在可再生能源领域积累了丰富经验，因此我们对参展世博会抱有极大的兴趣。捷克总统、总理以及政府官员均计划于2017年参观阿斯塔纳世博会。"他说。



当日，叶西莫夫还与荷兰国家馆专员和荷兰共和国驻哈萨克斯坦全权大使迪尔克•雅科夫举行会谈。



会谈中，双方就世博会筹备工作进展，以及荷兰国家馆相关技术问题进行讨论。



据悉，阿斯塔纳世博会将于2017年6月10日至9月10日举行，世博会期间阿斯塔纳将迎来200万各国游客，预期参观人数将提升至500万人。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】