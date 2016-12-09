中欧(中亚)班列实现每日一列常态化运行

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国经济网报道，哈萨克斯坦与中国新疆之间的中欧(中亚)班列目前已实现了每日一列班车的常态化运行。

报道称，自今年5月新疆乌鲁木齐乌鲁木齐集结中心投入运营后，截止2016年12月，共发出列车100列。



据了解，相比传统的海路运输，中欧（中亚）班列具有时间少、费用低的优势。



海运的路径是在新疆装货，然后通过铁路运输到3000公里外的天津港，再从天津港运输到欧洲，大概需要50天；如果从乌鲁木齐搭载中欧班列，大约15天便可抵达欧洲，运输时间可缩短1个多月。



中国企业表示，通过中欧班列，运输时间大幅缩短，能够加快资金的周转速度，有利于更好地开拓市场。



发往中欧、中亚的西行班列已成为中国企业一条时间短、距离短、市场竞争力强的面向中亚以及欧洲的贸易通道。



近年来，地处欧亚大陆腹地的新疆加快发展装备制造、纺织服装、精深化工、新型能源等产业，同时与中亚国家积极开展国际产能合作，进出口市场潜力巨大，为中欧（中亚）班列在乌鲁木齐集结并实现规模化、常态化开行提供了有力支撑。



今年，乌鲁木齐被确定为中欧班列枢纽节点。乌鲁木齐铁路局对乌西快运中心站进行了改造，扩展了货场集装箱堆场和海关监管库库区内集装箱堆场，以方便班列整列装卸，满足迅速增长的国际物流货物运输需求。



据资料显示，2015年6月10日，首趟重去重回的班列从乌鲁木齐发往俄罗斯，实现了双方贸易相互的需求。西行班列经过两年多的运行，从每月一列到每周一列，如今班列已实现每日一列的常态化运行。



【编辑：木合塔尔·木拉提】