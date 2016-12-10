国际奥委会：奥运会和体育诚信遭遇重大攻击

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒报道，世界反兴奋剂机构9日发布了其独立委员会成员麦克拉伦牵头的有关俄罗斯兴奋剂报告的第二部分，揭露了俄罗斯政府主导兴奋剂造假的更多细节。对此，国际奥委会方面发表声明称，此事令奥运会和体育诚信遭遇"重大攻击"。

据报道，世界反兴奋剂机构任命的独立委员会成员、加拿大国际体育律师理查德·麦克拉伦9日在伦敦向外界正式发布了由他完成的《麦克拉伦报告》第二部分。

在这一部分中，麦克拉伦称，超过1000名参加夏季、冬季奥运会和残奥会的俄罗斯运动员涉嫌服用兴奋剂或卷入操控兴奋剂检测结果事件。报告称，时任俄体育部长的穆特科及其副手纳戈尔内赫都对俄运动员使用兴奋剂的情况知情。

世界反兴奋剂机构主席里迪表示，麦克拉伦报告证实俄罗斯存在系统性掩盖运动员使用兴奋剂的情况。

对此，国际奥委会日前发表声明称，将对2014年索契冬奥会的所有254份俄罗斯运动员的尿检样本进行重新检测。此外，国际奥委会还将对2012年伦敦奥运会时采集的所有俄罗斯运动员的药检样本进行重检。

国际奥委会声明称，在索契冬奥会时搜集的63份俄罗斯运动员的血检样本均已进行了重新检测，所有的结果都是阴性。



【编辑：木合塔尔·木拉提】