以色列总理将率团对我国进行正式访问

哈通社阿斯塔纳 -- 12日，以色列驻我国大使米哈伊尔•布罗德斯基在阿斯塔纳举行的新闻发布会上表示，以色列总理本雅明•内塔尼亚胡将于12月14日率团对我国进行正式访问。

"以色列总理本雅明•内塔尼亚胡将陪同夫人率领大型代表团对哈萨克斯坦进行正式访问。其中包括媒体代表和70余企业界人士。他们将出席哈萨克斯坦-以色列商业论坛。据我所知，这是近年来所举办的最大的商业论坛。"他说。



布罗德斯基介绍了本雅明•内塔尼亚胡本次访问的行程安排。



"本雅明•内塔尼亚胡首先将在总统府与纳扎尔巴耶夫总统举行会谈。其次将同参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫举行会谈。此外，两国政府总理计划在哈以商业论坛中举行会谈。"他说。



布罗德斯基说："哈以商业论坛中，两国企业界人士将就农业、水保障、安全、卫生以及能源等领域相关事宜和问题交换意见。这些领域是两国未来合作关系的主要发展方向。"



值得一提的是，12月14日，以色列总理本雅明•内塔尼亚胡将对我国进行正式访问。这将是25年以来，以色列总理对中亚地区进行的首次访问。



根据行程安排，本雅明•内塔尼亚胡首先将对阿塞拜疆，其次将对我国进行正式访问。



"以色列对安全措施相关问题极其重视，因此总理很少对外进行访问。根据行程安排，总理只会对哈萨克斯坦进行访问，没有对其他中亚国家进行访问的计划。"布罗德斯基说.



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】