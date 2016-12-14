伊斯坦布尔大学成立“阿尔法拉比”研究中心

哈通社阿拉木图 - 据阿尔法拉比国立大学消息，哈萨克斯坦独立25周年之际，土耳其著名高等学府伊斯坦布尔大学，将设立阿尔法拉比欧亚研究中心。

阿尔法拉比大学新闻发言人阿依格里姆•卡马里蒂诺娃表示，土耳其大学新开设的这所研究中心，将成为哈土两国乃至欧亚国家高等学府开展学术研究合作的重要平台。



"这所中心，也完全可以被视为土耳其学者对哈萨克历史上著名的哲学家阿尔法拉比所表现出的敬意，以及对哈萨克人民的友谊。"他说。



欧亚"阿尔法拉比"中心将为专业人才培养、阿尔法拉比大学学者研究成果在土耳其伊斯坦布尔大学进行发表和研究、发展教学合作和学术研究等工作提供支持。



来自哈萨克斯坦阿尔法拉比大学的教授们，将在该中心为土耳其及其他国家学生教授哈萨克语、哈萨克斯坦历史以及文化相关课程。



值得一提的是，在中心开幕仪式上，伊斯坦布尔大学校长马赫穆德•阿克授予阿尔法拉比大学校长哈利姆•穆塔诺夫"荣誉教授"身份。



此外，在开幕式之后的正式会议上，来自哈土两国的代表们，还就在阿尔法拉比大学开设"突厥世界媒体中心"事宜进行了讨论。



【记者：阿勒玛斯·穆喀什吾勒 编译：木合塔尔·木拉提】