哈中两国将合拍中国艺术家冼星海传记电影

哈通社阿拉木图 - 据哈萨克电影制片厂消息，哈中两国正计划合拍关于著名中国作曲家冼星海的电影--《作曲家》（暂定名）。

消息称，哈萨克电影公司与中国Shineworks公司团队目前正在商议《作曲家》一片的相关前期准备情况。



据了解，影片的合拍计划的最初合作意向，是在2015年9月26日中国丝绸之路电影节期间达成的。



2016年11月2日，哈萨克电影公司与Shineworks公司正式签署了《作曲家》电影合作拍摄协议。



从2016年12月开始，影片正式进入了拍摄的前期准备阶段。







影片拍摄工作将在2017年全面启动，主要拍摄场地将位于哈萨克斯坦。



据悉，影片将全景展现世界闻名的中国艺术家冼星海的艺术人生。



在卫国战争期间（1941-1943年），冼星海流落哈萨克斯坦，并与哈萨克斯坦著名作曲家巴赫特詹•巴伊卡达莫夫成为了好友。



影片计划通过这两位艺术家之间的友情，展现哈中两国人民传承已久的友好往来历史。



在同哈萨克电影公司团队进行讨论期间，中方导演谢利札特•雅各布（Шеризат Якуб）表示，中国迄今已经拍摄了许多与冼星海有关的电影，但关于艺术家在哈萨克斯坦的生活和创作经历，这些影片鲜少涉猎。



"中国公众对于冼星海在哈萨克斯坦的经历，尤其是这位国歌作者在哈萨克斯坦所受到的礼遇和善待，可以说知之甚少。通过影片来展现这一历史，对我们而言非常重要。"他说。



对于哈萨克电影公司而言，《作曲家》一片将是其同中国公司之间的首次合作。



哈萨克电影公司总裁巴赫特•卡伊尔别克夫表示，相信这部旨在展现两国友谊的影片必将取得成功。







【记者：阿勒玛斯·穆喀什吾勒 编译：木合塔尔·木拉提】