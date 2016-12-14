菲总统承认曾亲手杀死嫌犯

哈通社阿斯塔纳 -- 菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特上任近半年来，经常以出语惊人著称。据英国广播公司（BBC）12月14日报道，杜特尔特日前亲口承认在任达沃市市长期间曾亲自动手杀死嫌犯。

本月12日晚，杜特尔特向商界领袖发表讲话，他说当初在达沃市当市长时，他经常在夜里骑着摩托车在大街小巷巡逻，寻找机会杀死歹徒。而他这么做的目的是"以身作则"，他要用实际行动告诉警察他们也能使用致命武力。

英国广播公司称，杜特尔特2015年曾说过类似的惊人之语，当时他承认在达沃市杀死了至少3名涉嫌绑架和强奸的嫌犯。而杜特尔特发表上述最新言论前几个小时，他出席2016年菲律宾杰出人物颁奖典礼时还坚称"我不是杀人犯"。

据菲律宾《每日问询者报》14日报道，菲律宾参议员理查德·戈登当天表示，总统杜特尔特承认亲手杀死嫌犯，他可能会因此面临弹劾。不过戈登指出，杜特尔特讲话时经常会"夸大其词"，但他如果真的杀了人，就应当承担相应的法律责任，除非是出于正当防卫。

杜特尔特曾担任达沃市市长20多年，该市曾经帮派横行、极端武装势力猖獗，但在杜特尔特治下，当地治安状况明显好转，他本人也因铁腕打击犯罪而在政界声名鹊起。

今年6月底正式就任菲律宾总统后，杜特尔特发起声势浩大的行动，大力打击毒品犯罪，据称已有近6000人死于禁毒行动。西方国家因此指责杜特尔特政府不尊重"人权"和"法治"。对此，杜特尔特态度强硬，要求西方国家不要干预菲律宾内政。



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