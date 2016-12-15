“亲情中华”晚会在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 -- 据哈通社记者热依扎别克·努斯普别克报道，我国独立25周年之际，中国伊犁哈萨克自治州文化交流乐团15日访问阿斯塔纳，在阿斯塔纳市青年剧院举办了一场名为"亲情中华"的晚会。

据悉，该晚会由"理想之路"文化协会主办，并得到了中国驻哈大使馆的大力支持。







值得一提的是，中国伊犁哈萨克自治州文化交流乐团各民族演员为观众倾力演出，以优美的旋律和动人的舞姿带来了精彩的表演，呈现了各民族的独有特色。







在接受哈通社记者采访时，中国驻哈萨克斯坦大使馆政务参赞刘江平表示，今日的演出精彩纷呈，演出水平非常之高。



刘江平认为，本次演出首先展现出了伊犁哈萨克自治州的特色，其次展现了新疆的特色。新疆是一个多民族的自治区，而本次晚会体现出了中国多民族文化大融合的特色，展现出了民族和谐、民族团结的局面。







刘江平还指出，晚会充分体现出了"丝绸之路"沿线各个国家、各个民族之间互学互鉴、相互交融、友好合作的和平理念。



"我对今晚的演出评价非常的高。中国驻哈萨克斯坦大使馆今后将鼓励、支持、协助这类活动的举办，促进中哈两国人民之间的文化交流和合作。"刘江平说。





"理想之路"文化协会会长杜曼•阿曼吾勒表示，文化协会日前向中方提出建议，特意邀请了中国伊犁哈萨克自治州文化交流乐团来哈演出。



"这场晚会旨在进一步增进中哈两国之间的浓厚友谊、拉近两国人民之间的心灵距离。这是一场充满两国友谊和民族团结的盛大晚会。我们希望进一步增进两国民族间的文化交流和友好关系，并为进一步推进两国长久以来的外交关系提供一份贡献。我真心希望两国之间的深厚友谊能够持续增进，祝愿我国能永享独立！节日快乐！"他说。



【记者：热依扎别克·努斯普别克 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔·木拉提】









































