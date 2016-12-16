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    12:29, 16 12月 2016 | GMT +6

    哈萨克斯坦投资和出口推介会在北京举行

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    哈通社北京 - 据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，哈萨克斯坦投资和出口推介会12月15日在中国北京举行。

    推介会期间，参会的哈萨克斯坦企业向中方展示了25种哈萨克斯坦出品的农业和食品类商品。

    此次推介会由哈萨克斯坦投资和发展部出口和投资局KAZNEX INVEST股份公司、"阿塔梅肯"企业家联合会、哈萨克斯坦驻华大使馆及哈中企业理事会组织举办。

    参加推介会的哈萨克斯坦代表团共有40名成员。

    来自中国北京、山洞、河南、陕西等省份的120多家涉及农业和食品加工领域的企业代表近200多人参加了推介会。



    中国农业行业商会代表表示，哈中两国之间在农业领域拥有巨大的合作潜力。哈萨克斯坦的农产品和食品，深受中国消费者喜爱。

    在推介会后，两国企业界人士进行了B2B模式会谈。



    在接受哈通社记者采访时，参加此次推介会的哈萨克斯坦欧亚投资LTD股份有限公司营销专员阿依达尔•阿尼谢夫表示，由该公司生产的"Saumal"牌马奶制品在此次推介会上受到了中方企业的关注，有相当多的企业希望能够获得该产品的在华独家销售权。

    "部分企业还为我们提供了进入中国市场的建议。"他说。





















    【记者：萨德克·阿克加诺夫  编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 投资 中国 外交 哈萨克斯坦与中国 经济 投资和发展部 黄金储备
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