哈萨克斯坦投资和出口推介会在北京举行

哈通社北京 - 据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，哈萨克斯坦投资和出口推介会12月15日在中国北京举行。

推介会期间，参会的哈萨克斯坦企业向中方展示了25种哈萨克斯坦出品的农业和食品类商品。



此次推介会由哈萨克斯坦投资和发展部出口和投资局KAZNEX INVEST股份公司、"阿塔梅肯"企业家联合会、哈萨克斯坦驻华大使馆及哈中企业理事会组织举办。



参加推介会的哈萨克斯坦代表团共有40名成员。



来自中国北京、山洞、河南、陕西等省份的120多家涉及农业和食品加工领域的企业代表近200多人参加了推介会。







中国农业行业商会代表表示，哈中两国之间在农业领域拥有巨大的合作潜力。哈萨克斯坦的农产品和食品，深受中国消费者喜爱。



在推介会后，两国企业界人士进行了B2B模式会谈。







在接受哈通社记者采访时，参加此次推介会的哈萨克斯坦欧亚投资LTD股份有限公司营销专员阿依达尔•阿尼谢夫表示，由该公司生产的"Saumal"牌马奶制品在此次推介会上受到了中方企业的关注，有相当多的企业希望能够获得该产品的在华独家销售权。



"部分企业还为我们提供了进入中国市场的建议。"他说。











































【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：木合塔尔·木拉提】