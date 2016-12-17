潘基文暗示将参加韩国总统竞选

哈通社阿斯塔纳 -- 据BBC消息，联合国现任秘书长潘基文（Ban Ki-moon）暗示说，他可能在不久以后参加竞选韩国总统。

潘基文在联合国的任期将于本月底结束。

在以联合国秘书长身份召集的最后一次记者会上，潘基文表示，在休息一段时候他将返回韩国，考虑如何尽自己力量帮助自己的祖国。

正常情况下韩国下一届总统选举应该在2017年底举行。

但韩国现任总统朴槿惠（Park Geun-hye）遭弹劾一事可能改变原有选举日程。韩国大选可能在两个月以后提前举行。

韩国宪法法院正在对上周国会通过的总统弹劾案进行审核。如果宪法法院通过弹劾案，朴槿惠将成为韩国历史上第一位因丑闻被弹劾下台的民选总统。

根据韩国法律，现任总统下台后60天内将进行大选。宪法法院作出决定的期限是180天。

潘基文的表态发生在韩国首都持续发生民众抗议示威的时候。本周末，首尔将连续第八周举行反对朴槿惠的示威游行，参加抗议的民众要求朴槿惠立即下台。

抗议示威活动截至目前大多以和平方式进行。但也有人担心反对朴槿惠的示威者在法院外和支持朴槿惠的示威人群产生冲突。

朴槿惠的律师称，法院应该恢复朴槿惠的总统权力，因为没有发现足以让她下台的证据。

朴槿惠"亲信干政门"的主角崔顺实（Choi Sun-sil）将于本月20日开始接受法庭审判。