美国选举人投票正式选举特朗普为总统

哈通社阿斯塔纳 -- 据新华社消息，美国各州的选举人当地时间19日在各自所在州及华盛顿特区投票，选举共和党人唐纳德·特朗普为下一任美国总统。

根据投票结果，特朗普共赢得304张选举人票，民主党总统候选人希拉里·克林顿获得227张，另有7名选举人将票投给其他人选。

特朗普当天在其社交网络网页上发文说："我们成功了！感谢我的支持者们，我们刚刚正式赢得了选举。"

美国总统选举实行名为"选举人团制"的间接选举制度。选举人团由代表50个州和首都华盛顿哥伦比亚特区的538名选举人组成。除缅因州和内布拉斯加州外，其他48个州和首都华盛顿哥伦比亚特区实行"赢家通吃"制度，即获得选民票最多者获得该州或首都华盛顿哥伦比亚特区所有选举人票。总统候选人获得超过半数选举人票（270张或以上）即可当选。

选举人团投票表决在选举年12月第二个星期三之后的第一个星期一举行（今年是12月19日），选举人在其所在州首府投票。一般情况下，选举人团投票表决只是例行公事，历史上曾出现个别选举人未按选民意志投票的情况。在这次选举人投票之前，有许多特朗普反对者呼吁选举人不选特朗普。

【编辑：木合塔尔·木拉提】