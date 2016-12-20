日本首相拟明年初访俄 进一步改善日俄关系

哈通社阿斯塔纳-- 据外媒消息，日本首相安倍晋三20日在东京表示，拟于2017年初访问俄罗斯，希望借此进一步改善日俄关系。据共同社等媒体报道，安倍是对日本商界人士和政府官员演讲时透露上述信息的。他也强调日俄同意启动关于在"北方四岛"（俄称"南千岛群岛"）共同开展经济活动磋商的重要性。

安倍称，有关日俄共同经济活动的磋商是国际上没有前例的举措。他宣称，若有关举措能够实现，日本人"可不限次数访问北方四岛"。



安倍还谈到他与俄罗斯总统普京会谈所取得的成果，称两国领导人朝着签署和平条约"迈出了重要一步"。他说，这必须从"描绘日俄能共同拥有北方四岛的未来蓝图开始"。



安倍在讲话中重申，意图通过经济手段推动领土问题的解决。俄罗斯卫星新闻网20日援引日本媒体报道称，日本政府计划从2017年初开始与俄罗斯讨论在上述岛屿开展渔业、海产品捕捞、旅游、医疗、环保等领域共同经济活动的可能性，相关的法律问题由日本外务省负责处理。



普京本月15日至16日访问日本，双方同意启动关于在"北方四岛"共同开展经济活动的磋商。但普京此前明确表示，俄日之间"不存在领土问题"，是日本认为两国存在领土问题。普京与安倍会谈后发表的媒体声明也未提及有关岛屿归属问题。



"北方四岛"归属问题是日俄关系发展的主要障碍。日本将解决日俄领土争端与两国签署和平条约挂钩。由于领土问题未解决，两国至今没有签署和平条约。