哈萨克斯坦城市生活环境排行榜出炉

哈通社阿斯塔纳 - 根据一项最新的网络调查显示，哈萨克斯坦全国范围内，首都阿斯塔纳入选居民幸福感指数最高的城市前五位。

该调查由著名的网络公司OLX哈萨克斯坦分公司进行，该公司通过网络问卷形式，对全国20座主要城市居民进行了调查。



受访者通过自身直观感受，回答调查问卷中关于城市居住安全感、居住环境卫生情况、城市环境污染情况、交通及基础设施发展情况、休闲场所规模及质量等问题，对城市进行评分。1分为最低分，7分为满分。



根据最终的综合评分统计结果显示，克孜勒奥尔达市以4.8分位居榜首。该市居民对城市治安情况尤为满意。



位居第二的是库斯塔奈市--4.7分。



阔科谢套市、阿特劳市和阿克套市以4.6分并列第三。



奇姆肯特市和奥拉尔市得分为4.5分，并列第四。



首都阿斯塔纳市、塔勒迪库尔干市、及北方重镇巴甫洛达尔得分4.3，位居排行榜第五位。



铁米尔套和鲁德尼两座城市得分最低，分别为3.1分和3.4分。



值得一提的是，素有"南都"之称的阿拉木图市在这一榜单中表现略差，仅得到了3.7分。阿拉木图居民对城市主要街道照明设施的不完备颇有怨言，并认为缺乏照明的道路对居民夜间出行带来了困扰，还会引起安全方面的隐忧。



【编译：木合塔尔·木拉提】