俄土伊就解决叙利亚危机达成共识

哈通社阿斯塔纳--据联合早报网消息， 俄罗斯、土耳其和伊朗三国外长20日在莫斯科举行会谈，三国防长同日也在莫斯科举行会谈。三方就协力解决叙利亚危机的努力方向达成广泛共识。

俄罗斯外长拉夫罗夫在会谈结束后举行的新闻发布会上说，三国外长一致同意根据联合国安理会决议，继续打击叙利亚境内恐怖组织，开展人道主义救援，力促叙利亚政府与反对派停火，并最终通过谈判解决危机。



土耳其外长恰武什奥卢说，三方为解决阿勒颇战事开展的合作取得了成果，三方希望将这一进展推广到其他地区，促使各派在叙利亚全境停火，但"伊斯兰国"和"征服阵线"等恐怖组织不属于停火对象。



俄罗斯防长绍伊古在会谈结束后表示，三国军方正在制定"快速行动计划"，该计划将为解决叙利亚问题提供"必不可少的扎实"行动方案。三国国防部门将确保落实这些方案，协调解决叙利亚境内的紧迫问题。



俄土伊三国外长和防长会谈因在俄罗斯驻土耳其大使遇刺身亡后举行而备受舆论关注。分析人士认为，三国承诺在应对叙利亚危机问题上加强合作，是对极端势力破坏俄土合作图谋的有力回击。



【编辑：金桥】