俄罗斯：不要过早就俄大使刺客定论

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，俄罗斯星期三表示，就刺杀俄罗斯驻土耳其大使枪手下结论目前为时尚早。

一名非执勤警员星期一在安卡拉开枪打死俄罗斯大使安德烈•卡洛夫。现场人士对媒体说，枪手高呼"不要忘记阿勒颇！不要忘记叙利亚！我们的国土不安全，你们的性命难保全"！



土耳其外长恰武什奥卢在电话中对美国国务卿克里表示，土耳其认为，凶手同住在美国的穆斯林神职人员居兰有关，此人被控与土耳其今年7月未遂政变有关。



俄罗斯总统发言人佩斯科夫星期三表示，有关暗杀事件的联合调查结束前不要急于下结论。



美国表示，暗指美国因居兰在美国而参与或者支持了这次暗杀行动的说法是无稽之谈。



美国国务院发言人科比星期二表示，科比在同恰武什奥卢的电话中对"土耳其传出的一些言论"表示关注。



俄罗斯和土耳其领导人表示，这次暗杀行动不会离间他们。分析人士说，双方并不认为这次暗杀行动是在俄土关系中打入了一个楔子。



录像捕捉的画面



卡洛夫大使在一个艺术展开幕式上发表讲话时，衣着齐整的枪手就站在台的一侧，很多观众以为他是一名保镖。录像完整记录了现场情况。



另有三人在保安人员开枪打死枪手前受伤。卡洛夫大使死在医院。2013年起他一直是俄罗斯驻土耳其大使。



安卡拉市长格克切克说，刺客是22岁的警官阿尔汀塔斯。



土耳其的阿纳多卢通讯社说，有6个人在相关调查中被拘押，包括阿尔汀塔斯的室友、父母等其他亲属。