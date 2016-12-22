阿坦巴耶夫：想平静交权 无意连任

哈通社阿斯塔纳 - 吉尔吉斯总统阿勒玛兹别克•阿坦巴耶夫日前于印度新德里出席吉尔吉斯-印度商业论坛时表示，跟据美国盖洛普咨询公司提供的最新研究报告，他在吉尔吉斯的民意支持度已经达到了80%。

他还表示，许多国内外媒体都认为，日前在吉尔吉斯举行的宪法修宪公投，是其自身为了延长总统任期而刻意进行的。



"如果我真的有这样的目的，那么我完全可以在宪法中加入有关允许总统无限连任的条款。但我并不打算这么做，也没有这么做。相反，我计划将自己的总统权力平静的移交给下一任。"阿坦巴耶夫说。



阿坦巴耶夫还表示，他非常清楚商界人士面临的困难。



"我在从政之前就是一名商人，而且是独立之初国内最早开始从事实业的商人之一。那一时期，我亲身经历了许多难以想象的困难。"他说。



阿坦巴耶夫称，这些年来他始终努力为商业的繁荣创造一切必要的条件。



"我认为，在中亚地区，吉尔吉斯已经形成了一个最好的投资环境。当然，我最欣赏的是欧盟的投资环境。"他说。



阿坦巴耶夫强调，今年吉尔吉斯为中小企业发展拨款达100亿索姆。



【编译：木合塔尔·木拉提】