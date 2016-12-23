最高检：将停止对前政府官员阿利耶夫的刑事调查

哈通社阿斯塔纳--最高检察院相关部门负责人日前在接受哈通社记者专访时表示，哈萨克斯坦检方已收到奥地利警方给出的关于哈萨克斯坦国家安全委员会前负责人、商人拉哈特•阿利耶夫的死亡证明书。因此检方将决定停止对阿利耶夫进行刑事调查，并会将此决定通知相关执法部门。

该名负责人说，2015年2月25日，检方在获悉拉哈特•阿利耶夫死讯后，要求奥方提供停止对阿利耶夫进行刑事调查所需的相关文件。作为答复，2015年4月20日，维也纳检察机关仅向哈方提供了阿利耶夫死亡证明书副本。2016年2月13日，检方又一次提出相关要求。2016年5月30日，奥方以阿利耶夫妻子于2015年6月18日通过律师向维也纳地方法院提出申请，反对奥方将涉阿利耶夫案文件移交哈方为由拒绝了哈方的要求。但是维也纳法院并没有受理她的诉讼请求。2016年11月21日，最高检察院通过外交途径获得了瑞士圣加仑市一家法医检验鉴定中心出具的有关停止对阿利耶夫进行刑事调查所需的文件副本。鉴于此，哈方将作出停止对阿利耶夫继续进行刑事调查的决定。（编译：金桥）