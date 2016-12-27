土耳其一餐厅经理称不会给总统倒茶遭监禁

哈通社阿斯塔纳--据BBC消息，土耳其一家反对派报纸所属餐厅的负责人遭到逮捕，原因是他声称自己不会为土耳其总统埃尔多安提供服务。

土耳其《共和国报》餐厅经理布兰被控侮辱总统，但是他否认这样的指控。



在今年7月土耳其发生政变之后，当局一直努力镇压反对派。



在成千上万人遭拘禁，停职和撤职的情况下，《共和国报》的大批雇员受到冲击。



布兰在12月24日上班路上看到道路被封锁，当局正在为埃尔多安发表一次讲话采取安全措施。



布兰对警察说，"我是不会为这个人提供茶水服务的。"



伊斯坦布尔刑事法院的一位法官判定拘押布兰，等候审判。



按照有关法律，侮辱总统可能受到监禁4年的处罚。



上个月，《共和国报》的10名雇员由于涉嫌向库尔德武装分子以及伊斯兰教士居伦提供支持而遭到监禁，等候审判。







居伦目前居住在美国，土耳其当局认为他是7月份未遂军事政变的主使。



《共和国报》主编丁达尔今年逃亡德国，正在为一项监禁判决提出上诉。



反对派指责土耳其总统埃尔多安在未遂政变发生之后严厉打击言论自由，撤销或暂停了大约10万人的职务。



埃尔多安的支持者认为他是一位强硬的领导人，是经济发展的强力拖动者。

【编译：金桥】