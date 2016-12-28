哈通社阿斯塔纳--联合早报网消息，美国一项新研究说，糖尿病是美国"最昂贵"的疾病，美国民众在这种慢性病上的个人医疗支出超过心脏病和腰背痛等疾病。

这项研究发表在新一期《美国医学会杂志》上，它分析了1996年至2013年间美国人在155种疾病上的个人医疗保健支出情况。结果显示，美国人在这18年间看病总共花费约30.1万亿美元，其中2013年支出约2.4万亿美元。



在这155种疾病中，美国人在糖尿病上花钱最多，2013年相关诊断治疗支出约1014亿美元；心脏病是导致美国人死亡的头号疾病，但相关费用排在糖尿病之后位列第二，2013年支出约881亿美元。



1996年至2013年，美国人糖尿病诊断治疗费用的增长速度比心脏病快36倍。



糖尿病与心脏病主要影响65岁以上老年人，而花费排在第三的腰背痛与颈痛主要影响工作年龄段成年人，2013年支出约876亿美元，仅比心脏病少一点。



总体而言，糖尿病、心脏病、腰背痛，再加上高血压、跌伤、抑郁障碍、口腔疾病、听视力障碍、皮肤病等，共20种疾病占了美国民众个人医疗保健总支出的一半以上。



研究负责人、华盛顿大学卫生统计评估研究所助理教授迪勒曼在一份声明中说，美国的医疗保健支出比其他任何国家都要多，但是什么疾病造成这一局面却一直不甚清楚。



他表示，希望这项研究能帮助美国公共和私人部门的决策者了解有关疾病支出情况，更有效地规划与分配卫生资源。