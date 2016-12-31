吉尔吉斯获选廉价旅游目的地国家名录

哈通社阿斯塔纳 - 美国商业杂志《福布斯》将吉尔吉斯列入2017年廉价旅游目的地国家排行榜。

该排行榜上共有17个国家，包含21条廉价旅游线路。



吉尔吉斯作为全新的旅游线路，首次入选这一名单。



在对吉尔吉斯斯坦进行的介绍中，《福布斯》杂志称吉尔吉斯拥有悠久的历史和迷人的民俗文化传统。



"吉尔吉斯--世界上最美而又鲜为人知的国家。比什凯克--研究中亚和丝绸之路的最佳场所。"杂志称。



《福布斯》表示，对于"囊中羞涩"的旅行者而言，吉尔吉斯是最好的选择。



比什凯克房租价格不过15美元/日，2美元即可吃到一顿丰盛的餐点。若在传统的毡房中留宿，数天的食宿价格也不过20美元。



其他廉价旅游目的地国家和地区，还包括葡萄牙、韩国、罗马尼亚、希腊、南非、菲律宾、奥地利、特立尼达和多巴哥、斯洛伐克、格鲁吉亚、老挝、埃及、玻利维亚、美国犹他州、危地马拉、伯利兹和洪都拉斯。



值得一提的是，《国家地理》杂志、《金融时报》、英国《卫报》、《商业内幕》等媒体，曾将吉尔吉斯列为2016年度游客必去国家名单。



【编译：木合塔尔·木拉提】