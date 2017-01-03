伊斯坦布尔开始为新年袭击案死难者举行葬礼

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息， "伊斯兰国组织"星期一声称对土耳其一家夜总会的新年枪杀事件负责，那次袭击造成39人死亡。"伊斯兰国"组织的声明说"哈里发的士兵"进行了射击。

土耳其副总理努曼•库尔图穆斯说，土耳其当局已经查获了嫌犯的指纹和基本描述，接近于确定他的身份。 他还证实有关报道说，有八个人因袭击事件被拘留。



与此同时，土耳其开始埋葬新年袭击事件的受害者。



哀悼者们星期天出席了一名遇害者的葬礼。这位土耳其一家旅行社的司机星期天凌晨在伊斯坦布尔市中心的雷纳夜总会前被枪杀。许多受害者的遗体都被送往伊斯坦布尔的法医科学研究所。



凶手在进入夜总会之前，开枪打死一名警察和一位平民。他随后在夜总会内疯狂扫射，当时里面有数百人欢庆新年。 很多人为躲避子弹而跳入河里。



土耳其总理耶尔德勒姆到医院看望了一些受伤人员。他说警方和情报人员已查出嫌犯的一些详细情况。



他说："凶手趁着混乱逃离夜总会时，把枪留在了犯罪现场，警方正在仔细处理此案，不放过任何线索和可能性。"



在星期天袭击中丧生的有约旦人，沙特阿拉伯人， 伊拉克人和黎巴嫩人。去年土耳其发生空前数量的暴力攻击事件，包括一次血腥的未遂政变和据说是库尔德激进分子和圣战分子发动的袭击。



土耳其总统埃尔多安说， 恐怖组织企图破坏土耳其的稳定。他星期天发表书面声明,表示决心与暴力袭击，以及策划袭击的幕后势力斗争到底。



但是美国智囊机构布鲁金斯学会研究项目的负责人迈克尔•奥汉伦认为，埃尔多安对国内暴力升级至少负有部分责任。



他说："我并不是把整个问题都归咎于埃尔多安本人，但有些问题，或许可以用政治方式来处理，而他却选择升级和加强军事对抗。 他还以极端手段打压内部异议，这种事居然发生在土耳其这样的先进国家里，非常令人遗憾。"



奥汉伦说，土耳其人民对这场动乱的反应比他们的领导人更成熟。



【编辑：金桥】