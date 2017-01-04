希特勒《我的奋斗》在德国再次畅销

哈通社阿斯塔纳--纳粹独裁者希特勒的反犹太宣言《我的奋斗》再次在德国成为畅销书，自从2016年1月再版以来已经销售了8万5千册。

据外媒报道，出版商、慕尼黑现代历史研究所(IfZ)所长魏尔辛（Andreas Wirsching）对英国广播公司 （BBC）说，"销售数字令我们震惊"。



这版《我的奋斗》1月底将第六次印刷，其中包括了学者的注释。去年初第一次印刷的4千册很快就全部售出。



同纳粹时期的版本不同, 现代历史研究所出版的《我的奋斗》的封面是没有图案的白色，也没有希特勒的肖像。德国禁止使用例如"卐"字等纳粹标记。



这本书里充满反犹太人和斯拉夫人的种族主义观点，此书出版八年之后，希特勒上台。 他上台后残酷实施了书中的观点，开始了对犹太人的大屠杀。



与此同时，犹太人团体谴责出版这本书的决定。



《我的奋斗》最早在1925年出版，受到德国人的狂热追捧，在二战结束前总共销售了1200万册。



德国在1945年战败以后，盟军把此书的版权交给德国巴伐利亚州。







拥有版权的巴伐利亚地方政府禁止出版此书。根据德国法律，版权有效期为70年，这本书的版权在2016年1月1日失效。



为了防止他人不负责任地散布这本书的内容，设在慕尼黑的出版社现代历史研究所将这本书加入学者的注释而再版。



所长魏尔辛说，他希望"聪明"的教师能够用注释版进行教学。他还提醒人们不要像上世纪50年代那样认为"那场浩劫全是希特勒的错"。



他还说，历史研究所再版此书的部分原因是为了先发制人，赶在纳粹同情者之前推出有学者注释的版本以防误导。