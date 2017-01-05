俄议员：阿斯塔纳和平会议成果取决于以美为首联军是否参与

哈通社阿斯塔纳 -- 据俄罗斯卫星网消息，俄罗斯联邦委员会国防与安全委员会主席维克托∙奥泽罗夫5日表示，在阿斯塔纳举行的叙利亚问题和平会议的成果将取决于美国领导的联军代表是否同意参与，如果各方都能出席谈判，那么通过变更谈判地点以及借助哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的威望，叙利亚局势政治解决进程可能会得到大力推动。

奥泽罗夫表示："现在一切都取决于美国领导的联军将如何回应邀请。如果他们像以前一样，把俄罗斯的每一项倡议都放在显微镜下察看，如果他们不参与其中，那么谈判的成果将存在疑问。"

他同时表示，希望"变更谈判地点能够促使叙利亚局势政治解决进程有所变化"。 他认为："变更地点，以及纳扎尔巴耶夫的威望可以为该问题的进展施加巨大影响。"

值得一提的是，会议在叙利亚境内实施全面停火后将正式举行，停火协议于12月30日生效。

叙利亚反对派日前宣布因政府军没有遵守协议将不出席有关阿斯塔纳和平会议的所有讨论。西方分析人士当时指出，和平会议或将无法举行。

土耳其外长梅夫吕特•恰武什奥卢4日表示，土俄双方正在就会议准备工作进行商讨，和平会议计划于本月23日在阿斯塔纳举行。

据悉，俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安于2016年底提出将阿斯塔纳作为举办叙利亚和平问题的政治协商平台。

纳扎尔巴耶夫总统对这一提议表示支持，还强调哈萨克斯坦一贯支持一切旨在和平解决叙利亚冲突的政治努力，并承诺阿斯塔纳将为和平会议的举办提供必要的条件。

【编辑：小穆】