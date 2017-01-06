土耳其拘捕多名涉元旦恐袭案的维吾尔人

哈通社阿斯塔纳 -- 土耳其政府周四拘捕了多名维吾尔人，这些人被指与元旦当天发生在伊斯坦布尔的夜总会枪击事件有关。

元旦当天的袭击事件造成了39人死亡。



据土耳其安纳多卢通讯社报道，周四的大搜查和拘捕行动均发生在伊斯坦布尔城郊地区。



在搜查行动中，警方逮捕了多名维吾尔人，据悉这些人均为中国国籍。



自1月1日的袭击事件至今，土耳其警方已经逮捕了超过40多名嫌疑人，但真正的袭击者依然在逃。



警方已经公布了袭击者的照片。



此前，土耳其媒体称袭击者是吉尔吉斯公民，随后遭到吉尔吉斯官方否认，并抗议要求土耳其媒体就不实信息作出道歉。



值得一提的是，有消息称有一名土库曼斯坦公民因长相与照片中的袭击者相像，而在伊斯坦布尔城内遭到多人围殴。



达伊什组织（即所谓“伊斯兰国”）宣称对袭击事件负责。



今年1月1日凌晨，一名枪手伪装成圣诞老人，持枪袭击了位于土耳其伊斯坦布尔市的一家夜总会。袭击者先是在夜总会外面打死一名警察和一名平民，然后到夜总会里面。当时这家夜店有大约600人，大多是外国人。除了近40人被打死，另有大约70人受伤。



【编辑：木合塔尔·木拉提】