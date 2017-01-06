川普警告丰田：在美国建厂！不然就征重税

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，美国候任总统川普抨击丰田计划墨西哥建厂后，东京股市日经指数和在墨西哥已拥有工厂的马自达、日产汽车、本田等企业的股票星期五应声下跌。日经盘中一度下跌超过150点，之后略有反弹。而丰田股价早盘下跌超过3%，但随后有所恢复。

川普最近接连向福特和通用等汽车公司发难，要这些公司在美国生产汽车，否则就要缴纳重税。他星期四又在推特上说："丰田汽车要在墨西哥建新厂，为美国生产卡罗拉。没门！要么在美国建厂，要么支付高额边境税。"



对于川普的施压，丰田社长丰田章男一方面称，现阶段不打算改变计划，一方面说，"将视（川普的）决定做出判断。会关注其动向。"



丰田早在2015年4月就已宣布将投资10亿美元在墨西哥中部的瓜纳华托州建设一家年产能20万辆的工厂，计划2019年投产。



丰田在美国的子公司发布声明称，墨西哥建新厂并不会影响该公司在美国的产量和工作岗位。



在川普点名批评了在墨西哥建厂的通用以及福特两家美国汽车制造商后，福特已决定取消一项在墨西哥投资16亿美元建厂的计划，同时扩充在美国的生产线。



日产汽车公司社长卡洛斯•戈恩在川普发表推文后表示川普"新的政策会怎样、新的北美贸易规则会怎样，我们将密切关注"。而索尼社长平井一夫则呼吁确保企业活动的自由，称"希望向各国领导人发出讯息，保障人员、物资、资金、信息以自由的形式流动"。



索尼在墨西哥也设有工厂，生产向美国出口的产品。