歌手迪玛希•库达伊别尔艮开通新浪微博

哈通社阿斯塔纳 -- 即将在中国参加由中国湖南电视台主办的歌唱真人秀--《歌手2017》节目的哈萨克斯坦青年歌星迪玛希•库达伊别尔艮，于1月9日开通了个人新浪微博（中国版推特）。

迪玛希的微博名称为"迪玛希Dimash "，个人认证栏显示为"黑金经纪旗下歌手 迪玛希"。



他于今天12：33时发布了首条微博，向中国观众用英文打了招呼："Hello，China！"







五分钟后，迪玛希又发布了一段简短的问候视频，用不甚流利的中文号召观众关注歌唱真人秀--《歌手2017》。







而在他的第三条微博中，这位年轻的歌手自称是"哈萨克的翅膀"。







截止发稿前，其微博转发已经超过5000多条，累计评论接近3000多条。



虽然尚未正式在中国登台演出，但显然迪玛希已经凭借天赋歌喉与阳光帅气的外形，赢得了不少中国观众的喜爱，已经开始有不少人自称是他的"粉丝"了。



中国网友们对这位来自哈萨克斯坦的歌手颇为期待，不少人直言歌手"必火"。







目前，迪玛希的微博已经吸引了4000多人关注，且粉丝人数仍在不断增加当中。



【撰稿：木合塔尔·木拉提】