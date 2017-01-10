特朗普：马云和我要做一些了不起的事

哈通社阿斯塔纳--据美媒消息，美国当选总统特朗普星期一（1月9日）和中国阿里巴巴集团董事局主席马云在纽约举行了会晤。 双方讨论了未来五年内在美国创造100万个新就业机会等问题。川普说，这是一次"非常棒的会面"。

星期一，马云前往纽约的特朗普大厦，在会议室与特朗普会面。阿里巴巴集团的发言人和特朗普团队的发言人均表示，会谈的重点是阿里巴巴在美国的扩展计划。



会晤前，阿里巴巴集团的发言人对美国媒体CNBC说，阿里巴巴将帮助美国在未来五年内创造100万个就业机会。



至于这些就业机会将来自何处目前还不清楚。



会谈结束后，特朗普和马云共同走出电梯，出现在早有记者守候的大堂。特朗普对记者说："我们的会面很棒，（马云）是一位非常非常出色的创业家，全世界最好的创业家之一。他热爱这个国家，他热爱中国。"



马云表示赞同说："的确，我爱中国，也爱美国。"



特朗普说，双方的会面与创造就业机会有关。他说："菲亚特宣布要在美国密歇根州建造一个大型工厂，我们很高兴。马云和我要做一些了不起的事。"



马云表示，阿里巴巴将侧重支持美国的小企业，特别是中西部小企业。集团扩展计划的重点是服装、葡萄酒和水果产品。美国中西部的小企业可以通过阿里巴巴的平台将农产品和美国服务销售到中国和亚洲。



这次会晤举行之际，中国与即将上任的特朗普新政府间的关系正陷于紧张。川普在竞选期间提议对中国产品征收高额关税，而他与台湾领导人蔡英文的一通电话引发北京的不满。



马云说，商界交流将帮助美国和中国更好地理解彼此的政治形势。 他说："我们还认为应该加强中美关系，双方应该更友好。"



马云还说，讨论两国关系和贸易问题的大门是敞开的。 他说："我认为候任总统非常聪明，头脑开放，乐于倾听。 我对他说了我想如何改善贸易，特别是改善小企业、跨境贸易的想法。"



马云表示，特朗普有他的顾虑，也有他的解决办法，他希望同中国和阿里巴巴讨论这些问题。



马云去年曾对CNBC说，他对于特朗普竞选期间的反中国情绪并不担心。



星期一的会面后，阿里巴巴股价上涨了1.3%。



不过，阿里巴巴与美国监管部门间的关系仍然复杂。去年，阿里巴巴的会计核算方法受到美国证券交易委员会的调查。 12月21日 ，美国贸易代表办公室也公布了最新的"恶名市场"名单，中国电商巨头阿里巴巴旗下的淘宝网再次榜上有名。美国的行业协会对这个决定表示赞赏，而阿里巴巴则表示这项决定或带有政治含义。