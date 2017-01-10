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    10:27, 10 一月 2017 | GMT +6

    哈纳特开始下一场比赛训练

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    哈通社阿斯塔纳 --我国职业拳击手、超次中量级WBA Fedelatin、WBA FideCaribe和WBO洲际（Inter-Continental）拳王哈纳特•斯拉木（22-0-0，18KO）9日在自己的Facebook账号上发布消息称，已开始下一场比赛的训练。

    消息称，比赛时间、地点和对手将于近期正式确定。目前，拳手下一场比赛所需短裤设计已完成。赞助人为"Zhersu"公司董事长包尔詹•沃斯帕诺夫和"Nuray construction"建筑公司董事长阿勒泰·阿伊纳别克。

    此前有报道称，哈纳特计划在2017年举行3场比赛。哈纳特本人也曾表示今年想与有实力的拳手打比赛，因此团队正在寻找合适的对手，准备举行第23场比赛。

    哈纳特·斯拉木于2008年曾代表中国队出征北京奥运会69公斤级比赛，并获得一枚铜牌。

    2010年至2012年，哈纳特代表阿斯塔纳阿尔兰狼队拳击俱乐部参加国际业余拳击协会（AIBA）举办的WSB拳击联赛，并在第二赛季担任队长。

    2012年9月份，哈纳特前往美国迈阿密正式踏入职业拳坛。

    目前哈纳特在全球超次中量级综合排行榜上名列第56位，而在世界拳击协会（WBA）超中量级排名进入第4名，WBO排名为第5位。

    哈纳特•斯拉木在其职业生涯中还没有输过任何比赛，战绩为22战全胜，并且18次击倒对手获胜，是目前哈萨克斯坦战绩最好的拳手之一。

    【编译：小穆  审校：金桥】
     

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 拳击 哈萨克 哈纳特·斯拉木 黄金储备
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